Meta викрила і знищила найбільшу мережу, яка поширювала російську пропаганду

Компанія Meta повідомила, що знищила "найбільшу і найскладнішу" за час повномасштабної війни Росії проти України мережу, яка поширювала російську пропаганду.

Джерело: пресслужба компанії Meta

Дослівно: "Ми ліквідували дві не пов'язані між собою мережі в Китаї та Росії за порушення нашої політики проти скоординованої неавтентичної поведінки".

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Деталі: Мережа китайського походження існувала з осені 2021 року до середини вересня 2022 року і була спрямованою на внутрішню політику США напередодні виборів 2022 року і зовнішню політику Чехії щодо Китаю та України.

У Чехії мережа критикувала підтримку України та вплив допомоги на чеську економіку.

Російська мережа - найбільша з тих, що Meta вдалося знищити від початку війни в Україні, - була націлена насамперед на Німеччину, Францію, Італію, Україну і Велику Британію.

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Пропагандисти у Facebook, Instagram і Twitter просували наративи, які зосереджувалися на російсько-українській війні.

Мережа почала діяти в травні цього року й охоплювала понад 60 веб-сайтів, які видавали себе за справжні сайти новинних організацій у Європі, зокрема Spiegel, The Guardian і Bild.

Вони розміщували оригінальні статті, які критикували Україну та українських біженців, підтримували Росію і стверджували, що санкції Заходу проти Росії призведуть до зворотного результату.

Потім вони просували ці статті через Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, сайти петицій Change.org і Avaaz і навіть LiveJournal.

Дослівно: "Протягом усього нашого розслідування, коли ми блокували домени цієї мережі, вони намагалися створити нові сайти, що свідчить про наполегливість і постійні інвестиції в цю діяльність в Інтернеті.

Вони працювали переважно англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, російською та українською мовами. У деяких випадках контент операції посилювався на сторінках Facebook посольств Росії в Європі та Азії".