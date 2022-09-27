Meta разоблачила и уничтожила крупнейшую сеть, которая распространяла российскую пропаганду

Компания Meta сообщила, что уничтожила "самую большую и самую сложную" за время полномасштабной войны России против Украины сеть, которая распространяла российскую пропаганду.

Источник: пресс-служба компании Meta

Дословно: "Мы ликвидировали две не связанные между собой сети в Китае и России за нарушение нашей политики против скоординированного неаутентичного поведения".

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Детали: Сеть китайского происхождения существовала с осени 2021 года до середины сентября 2022 года и была направленной на внутреннюю политику США в преддверии выборов 2022 года и внешнюю политику Чехии в отношении Китая и Украины.

В Чехии сеть критиковала поддержку Украины и ее влияние на чешскую экономику.

Российская сеть - самая крупная из тех, что Meta удалось разрушить с начала войны в Украине, - была нацелена в первую очередь на Германию, Францию, Италию, Украину и Великобританию.

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Пропагандисты в Facebook, Instagram и Twitter продвигали нарративы, которые сосредотачивались на российско-украинской войне.

Сеть начала действовать в мае этого года и охватывала более 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за настоящие сайты новостных организаций в Европе, в частности Spiegel, The Guardian и Bild.

Они размещали оригинальные статьи, критикующие Украину и украинских беженцев, поддерживающие Россию и утверждающие, что санкции Запада против России приведут к обратному результату.

Затем они продвигали эти статьи через Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, сайты петиций Change.org и Avaaz и даже LiveJournal.

Дословно: "На протяжении всего нашего расследования, когда мы блокировали домены этой сети, они пытались создать новые сайты, что говорит об упорстве и постоянных инвестициях в эту деятельность в Интернете. Они работали в основном на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, российском и украинском языках. В некоторых случаях контент операции усиливался на страницах Facebook посольств России в Европе и Азии".