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Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю у регіонах, де РФ провела "референдуми"

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 20:43

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.

Про це Блінкен заявив у вівторок на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

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"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

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"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: зброярегіониРосія
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