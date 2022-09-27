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Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 20:43

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы.

Об этом Блинкен заявил во вторник на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отвечал на вопросы СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.

"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией тем или другим способом", - сказал Блинкен.

По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.

Блинкен подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.

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Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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Темы: оружиерегионыРосcия
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