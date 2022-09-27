В Одесі під час тривоги спрацювала ППО. Збили дві ракети

В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.

Джерело: сайт міської ради Одеси, Оперативне командування "Південь"

Деталі: Місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про вибухи. Пізніше міськрада повідомила, що у місті працєю ПВО.

ОК "Південь пізніше опублікувала повідомлення про збиття ракет.

Дослівно: "Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму по Одещині випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59.

Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі. Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.

Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО".