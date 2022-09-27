В Одесі під час тривоги спрацювала ППО. Збили дві ракети
Вівторок, 27 вересня 2022, 22:42
В Одесі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.
Джерело: сайт міської ради Одеси, Оперативне командування "Південь"
Деталі: Місцеві ЗМІ спочатку повідомляли про вибухи. Пізніше міськрада повідомила, що у місті працєю ПВО.
ОК "Південь пізніше опублікувала повідомлення про збиття ракет.
Дослівно: "Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму по Одещині випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59.
Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі. Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.
Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО".
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