В Одессе во время тревоги сработала ПВО. Сбили две ракеты

В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.

Источник: сайт городского совета Одессы, Оперативное командование "Юг"

Детали: Местные СМИ сначала сообщали о взрывах. Позже горсовет сообщил, что в городе работала ПВО.

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ОК "Юг позже опубликовало сообщение о сбитии ракет.

Дословно: "Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления выпущено 2 ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59.

Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу.

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Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО".