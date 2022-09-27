Навіть ядерна зброя не зупинить українців в обороні своєї землі – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.

Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено".

Деталі: За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій". При цьому "своїми" Росія також вважає окуповані території України.

Байден звинуватив Путіна у "відкритих ядерних погрозах Європі". У Білому домі не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї.

Водночас США кажуть, що докладно пояснили Москві "катастрофічні наслідки", з якими вона зіткнеться.