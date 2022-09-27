Навіть ядерна зброя не зупинить українців в обороні своєї землі – секретар РНБО
Вівторок, 27 вересня 2022, 22:15
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.
Джерело: "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.
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Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено".
Деталі: За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".
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