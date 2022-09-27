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Навіть ядерна зброя не зупинить українців в обороні своєї землі – секретар РНБО

Альона Мазуренко Вівторок, 27 вересня 2022, 22:15
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.

Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено".

Деталі: За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Нагадаємо:

  • Президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій". При цьому "своїми" Росія також вважає окуповані території України.
  • Байден звинуватив Путіна у "відкритих ядерних погрозах Європі". У Білому домі не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї.
  • Водночас США кажуть, що докладно пояснили Москві "катастрофічні наслідки", з якими вона зіткнеться.

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Теми: ядерна зброяРосіяУкраїнаРНБО
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