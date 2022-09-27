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Даже ядерное оружие не остановит украинцев в обороне своей земли – секретарь СНБО

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 22:15
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю.

Я хочу, чтобы все поняли, что нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно доказано".

Детали: По его словам, аппарат СНБО разработал подробную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерен в ближайшие дни "ее максимально обнародовать".

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия готова использовать "все имеющиеся средства" для защиты "своих территорий". При этом "своими" Россия также считает оккупированные территории Украины.
  • Байден обвинил Путина в "открытых ядерных угрозах Европе". В Белом доме не наблюдают готовности России к применению ядерного оружия.
  • В то же время США говорят, что подробно объяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми она столкнется.

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Темы: ядерное оружиеРосcияУкраинаСНБО
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