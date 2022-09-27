Даже ядерное оружие не остановит украинцев в обороне своей земли – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю.

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Я хочу, чтобы все поняли, что нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно доказано".

Детали: По его словам, аппарат СНБО разработал подробную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерен в ближайшие дни "ее максимально обнародовать".

Напомним:

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