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ЦРУ попереджало Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці" – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 22:02

Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря – а Берлін незадовго до інциденту навіть припускав, що це може статися. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.

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Понад те: у понеділок, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.

Про небезпеку атак на підводні кабелі німецькі військові застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".

Наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.

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Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою – приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.

Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.

Що ж стосується Росії, то технічно вона здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес – за винятком звинувачення інших сторін – залишається незрозумілим.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

Теми: Північний потік-2СШАНімеччинаРосія
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