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ЦРУ предупреждало Германию о возможных диверсиях на "Северном потоке" – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 22:02

Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Утверждается, что летом немецкое правительство получило сообщение от Центрального разведывательного управления США о возможной диверсии на российских трубопроводах.

Более того: в понедельник, когда стало известно о существенном падении давления в "Северных потоках", Берлин предположил, что речь шла о целенаправленной атаке.

Об опасности атак на подводные кабели немецкие военные предостерегали еще до полномасштабного вторжения в Украину, рассказал Spiegel собеседник в Бундесвере. По его мнению, ситуация с "Северными потоками" может свидетельствовать о том, что "такая угроза, возможно, была недооценена".

Сейчас федеральное правительство Германии пытается установить обстоятельства инцидента. В частности будут обращать внимание на подозрительную деятельность российских кораблей в Балтийском море, которую будут анализировать через спутниковые снимки.

Источники Spiegel в органах безопасности утверждают, что атака на "Северные потоки" могла быть осуществлена только государством - например, с помощью подводных лодок или водолазов.

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Там пока не знают, могла ли быть причастна к атаке Украина или Россия. С одной стороны, в Берлине нет уверенности, что украинские спецслужбы могли бы совершить такую диверсию технически, да и политические последствия были бы негативными для Киева.

Что же касается России, то технически она способна осуществить подрыв трубопроводов на такой глубине, но ее политический интерес - за исключением обвинения других сторон - остается непонятным.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий.

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Темы: Северный поток-2СШАГерманияРосcия
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