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Після інциденту на "Північних потоках" варто чекати ескалації в Україні – прем’єр Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 22:46

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що інцидент із витоком газу на російських трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" може свідчити про підготовку Росією ескалації у війні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми чітко можемо побачити, що це акт саботажу. Акт, який, імовірно, позначає наступний етап ескалації ситуації, з якою ми маємо справу в Україні", – сказав Моравецький у вівторок.

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Він також наголосив, що ситуація показала небезпеку, яка крилася в енергетичній співпраці Росії та Німеччини.

"Сьогодні нам також відомо, що "Північний потік-1" – це газогін, через який також текла кров українців", – додав польський прем’єр.

В інтерв’ю TVP Info у вівторок увечері Моравецький підтримав думку, що інцидент на російських газогонах у Балтійському морі був актом саботажу.

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"Тож це сигнал з боку Росії – найімовірніше, бо ми ще чекаємо на підтвердження цих обставин, і це дуже непокоїть. Це те, що показує, які засоби й механізми росіяни можуть використовувати, щоб дестабілізувати Європу ще більше", – вважає глава уряду Польщі.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію.

Теми: Польща
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