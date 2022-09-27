После инцидента на "Северных потоках" стоит ждать эскалации в Украине - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине", - сказал Моравецкий во вторник.

Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

"Сегодня нам также известно, что "Северный поток-1" - это газопровод, через который также текла кровь украинцев", - добавил польский премьер.

В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

"Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше", - считает глава правительства Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий. Дания и Швеция не исключают, что речь может идти о диверсии.