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Білий дім просить Конгрес виділити додаткові $35 млн для ядерної безпеки України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 23:14

Адміністрація Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити 35 мільйонів доларів до законопроєкту про короткострокове державне фінансування для допомоги Україні у сфері ядерної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це CNN розповів неназваний посадовець адміністрації.

Кошти мають бути виділені Національному управлінню ядерної безпеки США "на загальні зусилля США з підтримки ядерної готовності України, зокрема на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, оцінку та аналіз даних, а також на забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях".

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Підставою для додаткового фінансування в адміністрації Байдена називають тривожну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Обстріли об'єкта й території навколо нього пошкодили інфраструктуру та лінії електропередач.

35 мільйонів доларів – це лише невелика частина допомоги Україні у розмірі 12,3 мільярдів доларів, яка передбачена в законопроєкті про тимчасове бюджетне фінансування, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

Конгрес має ухвалити законопроєкт до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов.

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Як повідомлялося, представники партій Конгресу США під час переговорів у понеділок домовилися передбачити в бюджеті на наступний, 2023-ий фінансовий рік (починається з 1 жовтня) майже 12 мільярдів доларів допомоги для України.

Теми: ядерна зброяСШАУкраїна
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