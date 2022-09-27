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Белый дом просит Конгресс выделить дополнительные $35 млн для ядерной безопасности Украины – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 23:14

Администрация Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой включить 35 миллионов долларов в законопроект о краткосрочном государственном финансировании для помощи Украине в сфере ядерной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом CNN рассказал неназванный чиновник администрации.

Средства должны быть выделены Национальному управлению ядерной безопасности США "на общие усилия США по поддержке ядерной готовности Украины, в частности на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, оценку и анализ данных, а также на обеспечение Национальной гвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях".

Основанием для дополнительного финансирования в администрации Байдена называют тревожную ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Обстрелы объекта и территории вокруг него повредили инфраструктуру и линии электропередач.

35 миллионов долларов - это лишь небольшая часть помощи Украине в размере 12,3 миллиардов долларов, которая предусмотрена в законопроекте о временном бюджетном финансировании, основная часть которого направлена на военную и экономическую помощь.

Конгресс должен принять законопроект до 30 сентября, чтобы избежать шатдауна - вынужденной приостановки работы госучреждений.

Как сообщалось, представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинается с 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.

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Темы: ядерное оружиеСШАУкраина
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