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Росія не має права володіти ядерною зброєю – Зеленський

Альона Мазуренко Вівторок, 27 вересня 2022, 23:29
Росія не має права володіти ядерною зброєю – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю і має бути ізольованою від цивілізованого світу. 

Джерело: виступ президента на ГА ООН 27 вересня

Пряма мова: "Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів.

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Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї".

Деталі: За словами Зеленського, Росію потрібно залишили у повній ізоляції у відповідь на все те, що вона робить.

Пряма мова: "Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".

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Деталі: Президент вважає, що Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена.

Теми: ядерна зброяРосіяЗеленськийУкраїна
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