Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не имеет права владеть ядерным оружием – Зеленский

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 23:29
Россия не имеет права владеть ядерным оружием – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права владеть ядерным оружием и должна быть изолированной от цивилизованного мира. 

Источник: выступление президента на ГА ООН 27 сентября

Прямая речь: "Угрозы применения ядерного оружия стали постоянным нарративом российских чиновников и пропагандистов.

Реклама:

Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку не способна гарантировать безопасность мира даже от угроз применения ядерного оружия".

Детали: По словам Зеленского, Россию нужно оставить в полной изоляции в ответ на все то, что она делает.

Прямая речь: "Не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент считает, что Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение затруднено процедурно, ее участие должно быть приостановлено.

Темы: ядерное оружиеРосcияЗеленскийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
ядерное оружие
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: