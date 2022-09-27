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Россия не имеет права владеть ядерным оружием – Зеленский

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 23:29
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы России по применению ядерного оружия доказывают, что РФ не имеет права владеть ядерным оружием и должна быть изолированной от цивилизованного мира. 

Источник: выступление президента на ГА ООН 27 сентября

Прямая речь: "Угрозы применения ядерного оружия стали постоянным нарративом российских чиновников и пропагандистов.

Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку не способна гарантировать безопасность мира даже от угроз применения ядерного оружия".

Детали: По словам Зеленского, Россию нужно оставить в полной изоляции в ответ на все то, что она делает.

Прямая речь: "Не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами".

Детали: Президент считает, что Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение затруднено процедурно, ее участие должно быть приостановлено.

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Темы: ядерное оружиеРосcияЗеленскийУкраина
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