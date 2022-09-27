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ЄС запровадить санкції проти організаторів російських "референдумів"

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 23:51

Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це на брифінгу для журналістів у вівторок заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

"Наслідки будуть для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах", - підкреслив він.

Високопоставлений чиновник зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь окремо заявив, що до пакету санкцій проти Росії будуть включені "особи, які, очевидно, пов'язані з останніми кроками з цими "референдумами".

Ймовірно, сюди також увійдуть і громадяни держав Євросоюзу, які виконували роль "міжнародних спостерігачів" на незаконних голосуваннях.

Як відомо, в ЄС зараз обговорюють новий, восьмий пакет санкцій проти Росії за проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС Франції Катрін Колонною у вівторок заявив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на "референдуми".

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