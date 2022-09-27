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ЕС введет санкции против организаторов российских "референдумов"

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 23:51

Европейский Союз введет санкции против организаторов так называемых референдумов в четырех оккупированных областях Украины, которые Россия осуществляет с целью аннексии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

"Последствия будут для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", - подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь отдельно заявил, что в пакет санкций против России будут включены "лица, которые, очевидно, связаны с последними шагами с этими "референдумами".

Вероятно, сюда также войдут и граждане государств Евросоюза, которые выполняли роль "международных наблюдателей" на незаконных голосованиях.

Как известно, в ЕС сейчас обсуждают новый, восьмой пакет санкций против России за проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной во вторник заявил, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на "референдумы".

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