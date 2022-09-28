Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія знову намагається зірвати зернову ініціативу – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 00:30
Росія знову намагається зірвати зернову ініціативу – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія своєю брехнею намагається зірвати зернову ініціативу.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні (27 вересня - ред.) ж у Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту.

Реклама:

Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього.

Статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті".

Деталі: За словами Зеленського, понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох українських портів: 232 судна вийшли.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо взяти тільки країни Африки, то українська аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс.

Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін повторив свої попередні тези про те, що зерно з України нібито продовжує йти повз найбідніші країни та заявив, що це Захід "провокує продовольчу кризу".

Теми: зерноЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
зерно
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: