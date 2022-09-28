Росія знову намагається зірвати зернову ініціативу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія своєю брехнею намагається зірвати зернову ініціативу.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні (27 вересня - ред.) ж у Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту.

Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього.

Статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті".

Деталі: За словами Зеленського, понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох українських портів: 232 судна вийшли.

Якщо взяти тільки країни Африки, то українська аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс.

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Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін повторив свої попередні тези про те, що зерно з України нібито продовжує йти повз найбідніші країни та заявив, що це Захід "провокує продовольчу кризу".