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Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 00:30
Россия опять пытается сорвать зерновую инициативу – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия своей ложью пытается сорвать зерновую инициативу.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня (27 сентября - ред.) же в Москве прозвучали очередные лживые заявления относительно очень важного достижения Украины и наших партнеров - восстановление нашего морского зернового экспорта.

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Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнеров по этому поводу.

Статистика экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе".

Детали: По словам Зеленского, более 5 миллионов тонн агропродукции отправлено на экспорт из трех украинских портов: 232 судна вышли.

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Если взять только страны Африки, то украинская аграрная продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис.

Напомним: Президент РФ Владимир Путин повторил свои предварительные тезисы о том, что зерно из Украины якобы продолжает идти мимо беднейших стран и заявил, что это Запад "провоцирует продовольственный кризис".

Темы: зерноЗеленскийРосcия
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