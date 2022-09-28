На звільнених територіях Харківщини зафіксовано понад пів тисячі воєнних злочинів РФ – МВС
Середа, 28 вересня 2022, 03:52
На звільнених територіях Харківщини слідчі Національної поліції вже зафіксували 582 воєнні злочини.
Джерело: речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва під час брифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Починаючи з 23 вересня, слідчі НПУ зафіксували понад 582 воєнні злочини, здійснені окупантами".
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Деталі: Також Матвєєва поінформувала, що за результатами ексгумації тіл з масових поховань біля Ізюма було виявлено 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ. Стать 12 тіл наразі не ідентифікована, уточнила речниця МВС.