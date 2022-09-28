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На освобожденных территориях Харьковщины зафиксировано более полутысячи военных преступлений РФ – МВД

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 03:52
Пыточная россиян в селе Липцы на Харьковщине, фото Харьковская облпрокуратура

На освобожденных территориях Харьковщины следователи Национальной полиции уже зафиксировали 582 военных преступления.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алена Матвеева во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Начиная с 23 сентября, следователи НПУ зафиксировали более 582 военных преступлений, совершенных оккупантами".

Детали: Также Матвеева сообщила, что по результатам эксгумации тел из массовых захоронений возле Изюма было обнаружено 212 погибших женщин, более 190 мужчин, 5 детей, 22 военнослужащих ВСУ. Пол 12 тел пока не идентифицирован, уточнила спикер МВД.

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Темы: Харьковская областьоккупацияРосcиявойна
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