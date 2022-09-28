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Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими – штаб

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 07:25
фото: Getty Images

Росія поповнює свої загарбницькі війська призовниками без підготовки і засудженими для війни в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією".

Деталі: Так, за даними штабу, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої "самомобілізації".

До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

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Теми: війнаРосіямобілізація
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