Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими – штаб

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 07:25
Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими – штаб
фото: Getty Images

Росія поповнює свої загарбницькі війська призовниками без підготовки і засудженими для війни в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією".

Реклама:

Деталі: Так, за даними штабу, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої "самомобілізації".

До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіямобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
війна
Окупанти заявили, що знищили вже 3 дрони біля Кримського моста
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: