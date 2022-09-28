Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пополняют силы мобилизованными без опыта и осужденными – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 07:25
Россияне пополняют силы мобилизованными без опыта и осужденными – штаб
фото: Getty Images

Россия пополняет свои захватнические войска призывниками без подготовки и осужденными для войны в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации".

Реклама:

Детали: Так, по данным штаба, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не проводилась вообще.

Также военно-политическое руководство Российской Федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации".

В подразделения, которые уже воюют в Украине, прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
война
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: