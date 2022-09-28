Россияне пополняют силы мобилизованными без опыта и осужденными – штаб

Россия пополняет свои захватнические войска призывниками без подготовки и осужденными для войны в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации".

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Детали: Так, по данным штаба, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не проводилась вообще.

Также военно-политическое руководство Российской Федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации".

В подразделения, которые уже воюют в Украине, прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.