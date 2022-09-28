Окупанти гатили вночі по Нікополю з "Градів" і важкої артилерії

Загарбники обстрілювали вночі Нікопольщину із "Градів" і важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

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Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи, щойно мине загроза нових обстрілів".

Деталі: У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

За даними Резніченка, в області обійшлося без постраждалих.

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"У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59", – зазначає Резніченко.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій.