Окупанти гатили вночі по Нікополю з "Градів" і важкої артилерії
Загарбники обстрілювали вночі Нікопольщину із "Градів" і важкої артилерії.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.
Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи, щойно мине загроза нових обстрілів".
Деталі: У Марганецькій громаді наслідки атаки з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.
За даними Резніченка, в області обійшлося без постраждалих.
"У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59", – зазначає Резніченко.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій.