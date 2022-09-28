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Оккупанты били ночью по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии

Среда, 28 сентября 2022, 07:57
Оккупанты били ночью по Никополю из Градов и тяжелой артиллерии
последствия обстрелов, фото: telegram Резниченко

Захватчики обстреливали ночью Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "По Никополю ударили трижды. В городе изуродованы более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач.

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Вражеские снаряды оставили без света почти 8 000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов".

Детали: В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

По данным Резниченко, в области обошлось без пострадавших.

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"В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59", – отмечает Резниченко.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

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