Оккупанты били ночью по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии

Захватчики обстреливали ночью Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "По Никополю ударили трижды. В городе изуродованы более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач.

Вражеские снаряды оставили без света почти 8 000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов".

Детали: В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

По данным Резниченко, в области обошлось без пострадавших.

"В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59", – отмечает Резниченко.

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В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.