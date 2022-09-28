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Президентка Грузії назвала "цинізмом" псевдореферендуми РФ на окупованих територіях України

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 09:45

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала "цинічними діями" так звані "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях України.  

Про це вона сказала у пам’ятний для Грузії день падіння Сухумі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Ми маємо категорично засудити референдуми, які проводяться у Східній Україні. Ми знаємо, що означають референдуми на окупованих територіях, тим більше в умовах війни. Це вкрай цинічні дії Росії, абсолютно неприйнятні для нас, для світу, для цивілізованих людей", - заявила Зурабішвілі. 

Раніше вона назвала воєнними злочинами та засудила звірства російських військових, скоєні в Ізюмі під час бойових дій та окупації.

Як відомо, Британія вже оголосила нові санкції проти Росії за організацію псевдоголосування за входження окупованих територій України до складу РФ, а ЄС готує санкції проти організаторів так званих референдумів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

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Теми: ГрузіяУкраїнаРосіяреферендум
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