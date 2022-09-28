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Президент Грузии назвала "цинизмом" псевдореферендумы РФ на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 09:45

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "циничными действиями" так называемые "референдумы", организованные Россией на оккупированных территориях Украины.

Об этом она сказала в памятный для Грузии день падения Сухуми, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Мы должны категорически осудить проводимые в Восточной Украине референдумы. Мы знаем, что означают референдумы на оккупированных территориях, тем более в условиях войны. Это крайне циничные действия России, абсолютно неприемлемые для нас, для мира, для цивилизованных людей", - заявила Зурабишвили.

Ранее она назвала военными преступлениями и осудила зверства русских военных, совершенные в Изюме во время оккупации.

Как известно, Британия уже объявила новые санкции против России за организацию псевдоголосования за вхождение оккупированных территорий Украины в состав РФ, а ЕС готовит санкции против организаторов так называемых референдумов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия попробует на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это будет означать прекращение любых переговоров с Москвой.

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Темы: ГрузияУкраинаРосcияреферендум
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