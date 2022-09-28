Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Корабель для України": у Франції розкрили деталі, що буде серед 1000 тонн гуманітарного вантажу

Середа, 28 вересня 2022, 09:56

У Парижі розкрили деталі гуманітарного вантажу для України вагою понад 1000 тонн, який днями вирушить морським шляхом з Марселя через Румунію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

Судно має вирушити з порту Марселя 28 вересня і прямуватиме до порту Констанци у Румунії. На подію приїдуть міністерка закордонних справ Катрін Колонна та представники регіонів і залучених організацій. 

МЗС Франції зазначає, що це "безпрецедентний" морський гуманітарний вантаж, що має закрити частину потреб у низці сфер. "Ця операція, що здійснюється через Механізм цивільного захисту ЄС, вчергове засвідчує солідарність з Україною Франції, її територіальних громад, громадянського суспільства та бізнесу", - зазначають у комюніке. 

Так, для потреб цивільного захисту передають 15 пожежно-рятувальних машин, з яких п’ять - вживані і 10 нових; вісім "моторизованих плавзасобів" та 19 тонн засобів для рятувальних операцій і засобів індивідуального захисту. 

Для медичних потреб передають 25 тонн найнеобхідніших медичних засобів і препаратів, у тому числі для реанімації, а також медичний автомобіль з радіологічним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження на місці; 

Для підтримки людей, що не мають нормального доступу до продуктів харчування, передають 60 тисяч пайків (по два обіди в кожному), 48 тонн готових продуктів харчування, 13 тонн молока. 

ВІДЕО ДНЯ

Також передають генератори, будматеріали, 200 метрів імпровізованих мостів, які допоможуть швидко відновлювати інфраструктуру.

З Констанци вантаж перевезуть до гуманітарного хабу у Сучаві, його поїдуть супроводжувати французькі рятувальники. Далі, у контакті з посольствами Франції в Україні та Румунії, складові вантажу передадуть ДСНС, Міністерству охорони здоров’я, на Чернігівщину, Харківщину, Одещину та у Стрий. 

"Як і пообіцяла Франція під час конференції у Лугано, зусилля з відбудови будуть зосереджені зокрема на Чернігівщині - через механізм патронату, запропонований президентом Володимиром Зеленським", - зазначає МЗС Франції.  

До збору вантажу долучилися низка французьких регіонів (Гран-Ест, столичний Іль-де-Франс, Прованс-Лазурний берег, департамент Буш-дю-Рон), МВС, МОЗ, Фундація CMA CGM, пожежники Марселя (Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille) та низка організацій (Tulipe, les Architectes de l’urgence, le Cerema, Cofigeo, la Fondation Aéroports de Paris, le Groupe Lactalis et Matière). 

Як повідомлялося, у вівторок до Києва приїздила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Це її третій візит до України за останній час.

Долучайтесь до Клубу читачів

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" непридатні назавжди - ЗМІ

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Усі новини...
Останні новини
22:26
Шмигаль розповів, наскільки Україна готова до опалювального сезону
22:21
фотоВіцепрем’єр Угорщини отримав нагороду від патріарха РПЦ, якого Будапешт "відмазує" від санкцій ЄС
22:10
Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ
22:08
Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі
22:06
Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС
22:02
У Британії припускають, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном – ЗМІ
21:58
Захисники збили 4 з 5 керованих ракет, які випустили росіяни
21:53
Росіяни гатили по Сумщині за САУ і мінометів: пошкоджена ЛЕП і будинки
21:47
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
21:27
Влада Грузії різко засудила візит Лукашенка до окупованої Абхазії
Усі новини...