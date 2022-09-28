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"Корабль для Украины": во Франции раскрыли детали, что будет среди 1000 тонн гуманитарного груза

Среда, 28 сентября 2022, 09:56

В Париже раскрыли детали гуманитарного груза для Украины весом более 1000 тонн, который на днях отправится морским путем из Марселя через Румынию. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Судно должно отправиться из порта Марселя 28 сентября и будет следовать в порт Констанцы в Румынии. На событие приедут министр иностранных дел Катрин Колонна и представители регионов и привлеченных организаций. 

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МИД Франции отмечает, что это "беспрецедентный" морской гуманитарный груз, который должен закрыть часть потребностей в ряде сфер. "Эта операция, осуществляемая через Механизм гражданской защиты ЕС, в очередной раз подтверждает солидарность с Украиной Франции, ее территориальных общин, гражданского общества и бизнеса", - отмечается в коммюнике. 

Так, для нужд гражданской защиты передают 15 пожарно-спасательных машин, из которых пять - подержанные и 10 новых; восемь "моторизованных плавсредств" и 19 тонн средств для спасательных операций и средств индивидуальной защиты.

Для медицинских нужд передают 25 тонн самых необходимых медицинских средств и препаратов, в том числе для реанимации, а также медицинский автомобиль с радиологическим оборудованием, позволяющим проводить исследования на месте.

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Для поддержки людей, не имеющих нормального доступа к продуктам питания, передают 60 тысяч пайков (по два обеда в каждом), 48 тонн готовых продуктов питания, 13 тонн молока. 

Также передают генераторы, стройматериалы, 200 метров импровизированных мостов, которые помогут быстро восстанавливать инфраструктуру.

Из Констанцы груз перевезут в гуманитарный хаб в Сучаве, его поедут сопровождать французские спасатели. Далее, в контакте с посольствами Франции в Украине и Румынии, составляющие груза передадут ГСЧС, Министерству здравоохранения, в Черниговскую, Харьковскую, Одесскую области и в Стрый. 

"Как и пообещала Франция во время конференции в Лугано, усилия по восстановлению будут сосредоточены в частности на Черниговщине - через механизм патроната, предложенный президентом Владимиром Зеленским", - отмечает МИД Франции.  

К сбору груза присоединились ряд французских регионов (Гран-Эст, столичный Иль-де-Франс, Прованс-Лазурный берег, департамент Буш-дю-Рон), МВД, Минздрав, Фонд CMA CGM, пожарные Марселя (Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille) и ряд организаций (Tulipe, les Architectes de l'urgence, le Cerema, Cofigeo, la Fondation Aéroports de Paris, le Groupe Lactalis et Matière). 

Как сообщалось, во вторник в Киев приезжала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Это ее третий визит в Украину за последнее время.

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