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Британська розвідка: Через політичний тиск РФ невдало наступає на Бахмут замість посилення флангів

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 10:15

Розвідка Британії стверджує, що українські сили посилили наступ на північному сході країни, а Росія посилила оборону Луганської області одночасно з невдалими спробами наступу на Бахмут.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"За останні кілька днів Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Підрозділи здійснюють повільне просування щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл та Сіверський Донець, де сили консолідувалися після наступу на початку місяця", - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії відзначають, що Росія більш істотно посилює оборону, ймовірно, через те, що український наступ загрожує частинам Луганської області на тлі завершення "референдуму" про її приєднання до РФ.

Також, зазначає британська розвідка, важкі бої тривають у Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

Крім того, Росія продовжує свої невдалі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть незважаючи на сильний тиск на її північному та південному флангах.

"Це, ймовірно, пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які в іншому випадку могли б посилити інші фланги", - йдеться в огляді.

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Раніше розвідка Британії заявляла, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

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Теми: війнаДонбасРосіярозвідка
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