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Британская разведка: Из-за политического давления РФ неудачно наступает на Бахмут вместо усиления флангов

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 10:15

Разведка Великобритании утверждает, что украинские силы усилили наступление на северо-востоке страны, а Россия усилила оборону Луганской области одновременно с неудачными попытками наступления на Бахмут.

Об этом, как пишет "Европейская правда", идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"За последние несколько дней Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны. Подразделения осуществляют медленное продвижение по меньшей мере на двух направлениях к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы консолидировались после наступления в начале месяца", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что Россия более существенно усиливает оборону, вероятно, из-за того, что украинское наступление угрожает частям Луганской области на фоне завершения "референдума" о ее присоединении к РФ.

Также, отмечает британская разведка, тяжелые бои продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми.

Кроме того, Россия продолжает свои неудачные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, даже несмотря на сильное давление на ее северном и южном флангах.

"Это, вероятно, связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги", - говорится в обзоре.

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Ранее разведка Британии заявляла, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

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Темы: войнаДонбассРосcияразведка
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