Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Це не випадковий збіг": ЄС відреагував на витоки на газопроводах "Північний потік"

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 10:18

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість інцидентами на гілках російських газопроводів "Північний потік" і зауважив, що це не могло бути випадковістю. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував 28 вересня. 

Боррель від імені блоку висловив глибоку стурбованість з приводу пошкоджень, завданих обом "Північним потокам", та можливих наслідків для безпеки судноплавства і довкілля.

"Ці інциденти - не випадковий збіг і впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витоки стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що й чому сталося, та вживатимемо подальших кроків для підвищення нашої стійкості у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне і отримає жорстку та об’єднану відповідь", - заявив головний дипломат ЄС. 

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: Північний потік-2ЄСгаз
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" непридатні назавжди - ЗМІ

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Усі новини...
Північний потік-2
Прем’єрка Данії: витоки газу з "Північних потоків" – результат навмисних дій
ЦРУ попереджало Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці" – ЗМІ
США поки не знають причини витоків "Північного потоку", але це "не в інтересах нікого"
Останні новини
23:09
Перемога України може посприяти вирішенню проблеми Придністров’я – президентка Молдови
23:06
Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є постраждалі
22:45
Економічні новини 28 вересня: ЄС пропонує нові санкції проти РФ, податки на пальне повертаються
22:45
Данілов: Україна відповість, якщо буде наступ із Білорусі
22:42
Зеленський – російським окупантам: Хочете жити – тікайте
22:26
Шмигаль розповів, наскільки Україна готова до опалювального сезону
22:21
фотоВіцепрем’єр Угорщини отримав нагороду від патріарха РПЦ, якого Будапешт "відмазує" від санкцій ЄС
22:10
Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ
22:08
Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі
22:06
Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС
Усі новини...