"Це не випадковий збіг": ЄС відреагував на витоки на газопроводах "Північний потік"

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість інцидентами на гілках російських газопроводів "Північний потік" і зауважив, що це не могло бути випадковістю.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував 28 вересня.

Боррель від імені блоку висловив глибоку стурбованість з приводу пошкоджень, завданих обом "Північним потокам", та можливих наслідків для безпеки судноплавства і довкілля.

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"Ці інциденти - не випадковий збіг і впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витоки стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що й чому сталося, та вживатимемо подальших кроків для підвищення нашої стійкості у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне і отримає жорстку та об’єднану відповідь", - заявив головний дипломат ЄС.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.