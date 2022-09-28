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"Это не случайное совпадение": ЕС отреагировал на утечки на газопроводах "Северный поток"

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 10:18

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов "Северный поток" и отметил, что это не могло быть случайностью. 

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал 28 сентября. 

Боррель от имени блока выразил глубокую обеспокоенность по поводу повреждений, нанесенных обоим "Северным потокам", и возможных последствий для безопасности судоходства и окружающей среды.

"Эти инциденты - не случайное совпадение и влияют на всех нас. Вся имеющаяся информация указывает на то, что утечки стали следствием умышленных действий. Мы поддержим любое расследование, направленное на установление полной картины того, что и почему произошло, и будем предпринимать дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в сфере энергобезопасности. Любое умышленное нанесение вреда европейской энергетической инфраструктуре абсолютно неприемлемо и получит жесткий и объединенный ответ", - заявил главный дипломат ЕС. 

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

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Темы: Северный поток-2ЕСгаз
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