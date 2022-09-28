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Росія вдарила ракетами по центру міста у Запорізькій області – ОВА

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 10:27
Росія вдарила ракетами по центру міста у Запорізькій області – ОВА
Наслідки удару по Гуляйполе 28 вересня, фото з місцевого Telegram-каналу Запоріжжя Інфо

Вранці 28 вересня Росія поцілила трьома ракетами у центр міста Гуляйполе на Запоріжжі, кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram

Пряма мова: "Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога. Інформація щодо постраждалих уточнюється". 

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Деталі: Старух додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, щоб залякати людей та примусити здатися. 

Теми: Запорізька областьвійна
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