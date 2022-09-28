Росія вдарила ракетами по центру міста у Запорізькій області – ОВА
Середа, 28 вересня 2022, 10:27
Вранці 28 вересня Росія поцілила трьома ракетами у центр міста Гуляйполе на Запоріжжі, кількість постраждалих уточнюється.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram
Пряма мова: "Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога. Інформація щодо постраждалих уточнюється".
Деталі: Старух додав, що російські окупанти обстрілюють Гуляйполе вже кілька місяців, щоб залякати людей та примусити здатися.
ВІДЕО ДНЯ