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Россия ударила ракетами по центру города в Запорожской области - ОВА

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 10:27
Последствия удара по Гуляйполе 28 сентября, фото из местного Telegram-канала Запорожье Инфо

Утром 28 сентября Россия ударила тремя ракетами по центру города Гуляйполе в Запорожской области, количество пострадавших уточняется.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется". 

Детали: Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.

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Темы: Запорожская областьвойна
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