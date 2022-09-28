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Россия ударила ракетами по центру города в Запорожской области - ОВА

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 10:27
Россия ударила ракетами по центру города в Запорожской области - ОВА
Последствия удара по Гуляйполе 28 сентября, фото из местного Telegram-канала Запорожье Инфо

Утром 28 сентября Россия ударила тремя ракетами по центру города Гуляйполе в Запорожской области, количество пострадавших уточняется.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется". 

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Детали: Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.

Темы: Запорожская областьвойна
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