Россия ударила ракетами по центру города в Запорожской области - ОВА
Среда, 28 сентября 2022, 10:27
Утром 28 сентября Россия ударила тремя ракетами по центру города Гуляйполе в Запорожской области, количество пострадавших уточняется.
Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram
Прямая речь: "Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется".
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Детали: Старух добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться.