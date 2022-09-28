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Мелоні – Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Італії

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 10:33
Мелоні – Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Італії
Giorgia Meloni, фото з її Twitter

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

Про це вона написала у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах, передає "Європейська правда".

"Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!", – написала Мелоні.

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Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-"друзями Путіна".

ВІДЕО ДНЯ

Партія "Браття Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Їхні соратники - "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі, лідери яких відомі прихильністю до Росії - набрали по 9% і 8% відповідно.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

Або читайте статтю: "Хороші фашисти" та загроза для Європи: що чекати Україні від нового уряду Італії.

Теми: ІталіявійнаЗеленський
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