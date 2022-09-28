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Мелони – Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Италии

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 10:33
Мелони – Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Италии
Giorgia Meloni, фото из ее Twitter

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони после победы на выборах пообещала поддержку Украине.

Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравления президента Владимира Зеленского с победой на выборах, передает "Европейская правда".

"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!", – написала Мелони.

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Напомним, на прошедших в Италии 25 сентября парламентских выборах победу в обеих палатах парламента одержала коалиция правых вместе с партиями-"друзьями Путина".

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Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов – 26%. 

У этой партии в ЕС есть имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого она сейчас пытается избавиться. В частности, партия "Братья Италии"  поддерживала Украину во время войны.

Их соратники – "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони, лидеры которых известны приверженностью России – набрали по 9% и 8% соответственно.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по Италии Виктории Вдовиченко.

Или читайте статью: "Хорошие фашисты" и угроза Европе: чего ждать Украине от нового правительства Италии.

Темы: ИталиявойнаЗеленский
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