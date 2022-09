Мелони – Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Италии

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони после победы на выборах пообещала поддержку Украине.

Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравления президента Владимира Зеленского с победой на выборах, передает "Европейская правда".

"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!", – написала Мелони.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦