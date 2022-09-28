Ексзаступника міністра підозрюють у недбалості під час запуску цифрової медицинии

Правоохоронці заявляють, що викрили ексзаступника міністра, чиї дії призвели до збитків держави на майже 1,9 мільйона гривень та зашкодили створенню реєстру донорів. Він звинувачення відкидає.

Джерело: ДБР, СБУ, Київська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних оргнанах

Деталі: За даними слідства, згідно з програмами реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра уклав угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки України ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого – підтверджено автентичність його підпису в фінансових документах.

За даними ДБР, дії чиновника завдали збитки державі на суму майже 1,9 млн гривень.

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Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

За даними джерела УП, йдеться про Павла Ковтонюка.

Оновлено: Після виходу новини в мережі з'явилася версія самого Ковтонюка. Чиновник пише, що вручення підозри стало для нього несподіванкою. Він зазначає, що давніше давав свідчення ДБР як свідок у цій справі, чесно надав усю відому інформацію, і відкрито співпрацював зі слідством. Він наголосив, що буде захищати свою репутацію в суді.

Пряма мова: "Звинувачення полягає лише в одному: злочинній недбалості на посаді. Ніякого присвоєння коштів чи допомоги комусь присвоїти кошти мені ніхто не інкримінує.

У недбалості ж мене звинувачують лише на основі того, що мій підпис стоїть під документами із закупівлі програмного забезпечення, яке дає доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку. Це програмне забезпечення, йдеться у підозрі, не використовувалося надалі.

Я справді підписав ці документи у кінці 2018 року. Вони були належним чином завірені, а закупка була проведена згідно із законом. Я не займався цією темою у міністерстві, а документ підписав тому, що профільного заступника не було на місці. Закупівлю важливо було завершити до кінця місяця. В нашій команді не було прийнято прикриватися тим, що це не моя тема чи уникати відповідальності.

А відповідальність була велика. Якби не провели закупівлю, то наступного 2019 року не змогли б проводити довгоочікувану реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. Таких операцій кожного року потребують тільки 70-100 дітей з тяжкими хворобами (станом до початку повномасштабної війни).

Планувалося, що у 2019 Україна зможе інтегруватися до великої міжнародної бази донорів для дітей та дорослих — для цього і потрібен був доступ до реєстру. Для цього і потрібна була закупівля, саме тому я підписав ці документи. Думаю, саме не підписати їх було би злочином. Якби я повернувся в той день, я би підписав їх знову.

На сьогодні ідеться тільки про вручення підозри. Розслідування ще триває".