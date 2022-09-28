Экс-замминистра подозревают в халатности при запуске цифровой медицины

Правоохранители заявляют, что разоблачили экс-заместителя министра, чьи действия привели к убыткам государства почти на 1,9 миллиона гривен и помешали созданию реестра доноров. Он обвинения отвергает.

Источник: ГБР, СБУ, Киевская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных оргнанах

Детали: По данным следствия, согласно программам реформирования медицинской отрасли представители Минздрава должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств от Международного банка реконструкции и развития.

В конце 2018 года для внедрения мероприятий цифровизации заместитель министра заключил соглашение с руководителем одной из столичных ІТ-компаний. Согласно подписанному документу предприятие получило средства на установку в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров.

В то же время подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом чиновник подписал акт приема-передачи программной продукции.

На основании осуществленного киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности Украины инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, которые подтвердили причастность бывшего топ-чиновника к незаконным действиям. Среди прочего - подтверждена подлинность его подписи в финансовых документах.

По данным ГБР, действия чиновника нанесли ущерб государству на сумму почти 1,9 млн гривен.

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Сейчас по материалам СБУ следователи ГБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подзорении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным источника УП, речь идет о Павле Ковтонюке.

Обновлено: После выхода новости в сети появилась версия самого Ковтонюка. Чиновник пишет, что вручение подозрения стало для него неожиданностью. Он отмечает, что ранее давал показания ГБР как свидетель по этому делу, честно предоставил всю известную информацию, и открыто сотрудничал со следствием. Он подчеркнул, что будет защищать свою репутацию в суде.

Прямая речь: "Обвинение заключается только в одном: преступной халатности в должности. Никакого присвоения средств или помощи кому-то присвоить средства мне никто не инкриминирует.

В халатности же меня обвиняют только на основе того, что моя подпись стоит под документами по закупке программного обеспечения, которое дает доступ к международному реестру доноров костного мозга. Это программное обеспечение, говорится в подозрении, не использовалось в дальнейшем.

Я действительно подписал эти документы в конце 2018 года. Они были надлежащим образом заверены, а закупка была проведена в соответствии с законом. Я не занимался этой темой в министерстве, а документ подписал потому, что профильного заместителя не было на месте. Закупку важно было завершить до конца месяца. В нашей команде не было принято прикрываться тем, что это не моя тема или избегать ответственности.

А ответственность была большая. Если бы не провели закупку, то в следующем 2019 году не смогли бы проводить долгожданную реформу в сфере трансплантации костного мозга от неродственных доноров. В таких операциях ежегодно нуждаются только 70-100 детей с тяжелыми болезнями (по состоянию до начала полномасштабной войны).

Планировалось, что в 2019 Украина сможет интегрироваться в большую международную базу доноров для детей и взрослых - для этого и нужен был доступ к реестру. Для этого и нужна была закупка, именно поэтому я подписал эти документы. Думаю, именно не подписать их было бы преступлением. Если бы я вернулся в тот день, я бы подписал их снова.

На сегодня речь идет только о вручении подозрения. Расследование еще продолжается".