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Шість годин розстрілювали мирні авто в Гостомелі: оприлюднено кадри воєнного злочину РФ

Валентина РоманенкоСереда, 28 вересня 2022, 12:28
фото поліції

П’ятьом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру в розстрілі цивільних автомобілів із мирними мешканцями у Гостомелі у лютому 2022 року.

Джерело: Київська міська прокуратура, голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, СБУ

Деталі: 25 лютого російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли більше десяти автомобілів. Найменша кількість влучань у транспортних засобах – 38 куль, найбільше – 178.

За даними правоохоронців, в ході слідства встановлено 11 потерпілих і 41 свідок злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Серед жертв загарбників - громадянин РФ. Поміж постраждалих від ворожих куль - громадянин Німеччини та працівники Бучанського райуправління поліції.

Ідентифіковано п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли десяток цивільних автомобілів з мирними мешканцями у смт Гостомель Київської області.

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Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

 
ілюстрація сбу

За даними слідства, 25 лютого 2022 військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в смт Гостомель.

Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, російські військові упродовж понад шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями, які намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

Деталі про криваві злочини російських окупантів, записи з камер відеонагляду і спогади із пекла, в якому довелося побувати людям, - дивіться у відео.

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Теми: війна
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