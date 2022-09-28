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Шесть часов расстреливали мирные авто в Гостомеле: обнародованы кадры военного преступления РФ

Валентина РоманенкоСреда, 28 сентября 2022, 12:28
фото полиции

Пятерым военнослужащим РФ сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле в феврале 2022 года.

Источник: Киевская городская прокуратура, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, СБУ

Детали: 25 февраля российские оккупанты в Гостомеле из всех видов вооружения расстреляли более десяти автомобилей. Наименьшее количество попаданий в транспортные средства - 38 пуль, больше всего - 178.

По данным правоохранителей, в ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.

Среди жертв захватчиков - гражданин РФ. Среди пострадавших от вражеских пуль - гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции.

Идентифицированы пять российских военнослужащих, которые расстреляли десяток гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель Киевской области.

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Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 
иллюстрация сбу

По данным следствия, 25 февраля 2022 года военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в пгт Гостомель.

Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, российские военные в течение более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Детали о кровавых преступлениях российских оккупантов, записи с камер видеонаблюдения и воспоминания из ада, в котором пришлось побывать людям, - смотрите в видео.

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Темы: война
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