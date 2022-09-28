Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шесть часов расстреливали мирные авто в Гостомеле: обнародованы кадры военного преступления РФ

Валентина РоманенкоСреда, 28 сентября 2022, 12:28
Шесть часов расстреливали мирные авто в Гостомеле: обнародованы кадры военного преступления РФ
фото полиции

Пятерым военнослужащим РФ сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле в феврале 2022 года.

Источник: Киевская городская прокуратура, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, СБУ

Детали: 25 февраля российские оккупанты в Гостомеле из всех видов вооружения расстреляли более десяти автомобилей. Наименьшее количество попаданий в транспортные средства - 38 пуль, больше всего - 178.

Реклама:

По данным правоохранителей, в ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.

Среди жертв захватчиков - гражданин РФ. Среди пострадавших от вражеских пуль - гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции.

ВИДЕО ДНЯ

Идентифицированы пять российских военнослужащих, которые расстреляли десяток гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель Киевской области.

Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 
иллюстрация сбу

По данным следствия, 25 февраля 2022 года военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в пгт Гостомель.

Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, российские военные в течение более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Детали о кровавых преступлениях российских оккупантов, записи с камер видеонаблюдения и воспоминания из ада, в котором пришлось побывать людям, - смотрите в видео.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: