Cуд арештував літак, який власник-колаборант планував передати агресору після захоплення південних областей

Державне бюро розслідувань підозрює директора підприємства цивільної авіації у колабораційній діяльності.

Джерело: повідомлення ДБР

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Деталі: Вказується, що під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100, який фігурант планував передати загарбникам.

Наразі на літак накладено арешт. В подальшому його планують передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Дослівно: "Встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф, директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому він сподівався, що "руський мір" пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території.

Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ".