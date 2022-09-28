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Суд арестовал самолет, который владелец-коллаборационист планировал передать агрессору

Александр ШумилиСреда, 28 сентября 2022, 12:38

Государственное бюро расследований подозревает директора предприятия гражданской авиации в коллаборационистской деятельности.

Источник: сообщение ГБР

Детали: Указывается, что во время обысков на территории, которую арендовало предприятие, ГБР обнаружило пассажирский самолет АН-140-100, который фигурант планировал передать захватчикам.

Сейчас на самолет наложен арест. В дальнейшем его планируют передать Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Бизнесмену заочно сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Дословно: "Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ, директор одного из украинских предприятий гражданской авиации бежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.

При этом он надеялся, что "русский мир" распространится на все южные и восточные области Украины. Коллаборационист обещал руководителю оккупационной власти одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории.

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Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые сейчас находятся на территории РФ".

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Темы: ГБРколлаборационизм
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