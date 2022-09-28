Глава МЗС Польщі розповів, як має відповісти НАТО на застосування РФ ядерної зброї

На думку міністра закордонних справ Польщі, у разі застосування Росією ядерної зброї проти України НАТО має відреагувати і це повинна бути "конвенційна, але руйнівна" відповідь.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це Збігнев Рау сказав в ефірі NBC News на запитання про те, що робити НАТО у разі реалізацією РФ ядерних погроз щодо України.

"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав міністр.

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На його думку, Росія може використати "референдуми" й подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".

Рау прокоментував також питання про вплив мобілізації в Росії на подальший перебіг війни.

На його думку, вже очевидно, що Путін почав програвати війну, і відправлення на фронт погано підготовлених і споряджених людей мало як змінить це, враховуючи те, що перед цим українці воювали з професійною регулярною армією.

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"Думаю, тепер це буде довший процес, але вектор цього процесу - це вже визначена справа", - зазначив Рау.

Він додав, що мобілізація скоріш спричинить суттєвий перелом всередині Росії, підірвавши підтримку розв’язаної Кремлем війни у російському суспільстві.

Financial Times з посиланням на свої джерела у західних столицях повідомляло, що на Заході вважають дуже малоймовірним, що Росія застосує ядерну зброю, але продумують сценарії реагування.

Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди" Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні