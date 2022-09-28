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Глава МИД Польши рассказал, как должен ответить НАТО на применение РФ ядерного оружия

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 13:04

По мнению министра иностранных дел Польши, в случае применения Россией ядерного оружия против Украины НАТО должен отреагировать, и это должен быть "конвенциональный, но разрушительный" ответ. 

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом Збигнев Рау сказал в эфире NBC News на вопрос о том, что делать НАТО в случае реализации РФ ядерных угроз в отношении Украины.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что означает, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает России", - сказал министр. 

По его мнению, Россия может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".

Рау прокомментировал также вопрос о влиянии мобилизации в России на дальнейший ход войны.

По его мнению, уже очевидно, что Путин начал проигрывать войну, и отправка на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей мало как изменит это, учитывая то, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.  

"Думаю, теперь это будет более долгий процесс, но вектор этого процесса - это уже определенное дело", - отметил Рау.

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Он добавил, что мобилизация скорее повлечет существенный перелом внутри России, подорвав поддержку развязанной Кремлем войны в российском обществе. 

Financial Times со ссылкой на свои источники в западных столицах сообщало, что на Западе считают очень маловероятным, что Россия применит ядерное оружие, но продумывают сценарии реагирования.

Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль о "катастрофических" последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает угрозы Путина блефом, акцентировав на создании силами РФ опасности для украинских АЭС.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине

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Темы: ПольшаНАТОРосcияядерное оружие
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