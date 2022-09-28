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Шольца дратують заклики постачати Україні танки: так наче ми надаємо лише шоломи

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 13:06
Шольца дратують заклики постачати Україні танки: так наче ми надаємо лише шоломи
Олаф шольц, Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки.

Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За словами канцлера, у дебатах щодо танків "повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти".

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Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності, зазначив він.

"Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою" – сказав Шольц. Тому він здивований, "що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи".

Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: "Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі".

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Щоправда, ситуація в Україні "дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її", додав він.

"Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і в той же час робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян" – заявив Шольц.

Як повідомлялося, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.

Минулого тижня німецький парламент напередодні не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки західного зразка Україні.

Теми: ШольцНімеччинаУкраїназброя
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