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Шольца раздражают призывы поставлять Украине танки: как будто мы даем только шлемы

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 13:06
Шольца раздражают призывы поставлять Украине танки: как будто мы даем только шлемы
Олаф шольц, Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил раздражение призывами поставлять Украине основные боевые танки.

Об этом он сказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По словам канцлера, в дебатах по танкам "полностью проигнорирован тот факт, что нашим круговым обменом мы также позволяем поставить в Украину более 100 боевых танков и боевых машин пехоты".

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Такие партнеры, как Чехия и Словакия, Румыния и Греция, передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии, отметил он.

"Мы постепенно пополняем запасы наших партнеров западной техникой", - сказал Шольц. Потому он удивлен, "что некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы".

По вопросу поставки собственных боевых танков канцлер сказал: "Позиция федерального правительства четкая: не действовать самостоятельно; и так будет и в дальнейшем".

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Правда, ситуация в Украине "очень динамичная, и мы постоянно переоцениваем ее", добавил он.

"Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это также соответствует воле подавляющего большинства граждан" - заявил Шольц.

Как сообщалось, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен посоветовала Киеву продолжать переговоры с Берлином о поставках боевых танков.

На прошлой неделе немецкий парламент накануне не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине.

Темы: ШольцГерманияУкраинаоружие
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