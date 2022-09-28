Шольца раздражают призывы поставлять Украине танки: как будто мы даем только шлемы
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил раздражение призывами поставлять Украине основные боевые танки.
Об этом он сказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда".
По словам канцлера, в дебатах по танкам "полностью проигнорирован тот факт, что нашим круговым обменом мы также позволяем поставить в Украину более 100 боевых танков и боевых машин пехоты".
Такие партнеры, как Чехия и Словакия, Румыния и Греция, передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии, отметил он.
"Мы постепенно пополняем запасы наших партнеров западной техникой", - сказал Шольц. Потому он удивлен, "что некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы".
По вопросу поставки собственных боевых танков канцлер сказал: "Позиция федерального правительства четкая: не действовать самостоятельно; и так будет и в дальнейшем".
Правда, ситуация в Украине "очень динамичная, и мы постоянно переоцениваем ее", добавил он.
"Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это также соответствует воле подавляющего большинства граждан" - заявил Шольц.
Как сообщалось, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен посоветовала Киеву продолжать переговоры с Берлином о поставках боевых танков.
На прошлой неделе немецкий парламент накануне не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине.