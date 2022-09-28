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Лише пів відсотка жителів окупованої Запорізької області голосували на псевдореферендумі

Валентина РоманенкоСереда, 28 вересня 2022, 13:25
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Лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі окупантів.

Джерело: мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Дякую мелітопольцям за незламну позицію супротиву ворогу.

Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового "голосування"".

Деталі: Федоров запевнив, що український уряд продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії.

Також, за його словами, завдяки мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту zradnyk@mlt.gov.ua, владі відомі прізвища всіх колаборантів. Жоден з них не уникне відповідальності, пообіцяв міський голова.

Нагадаємо: 23-27 вересня Російська федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України про ніби то "приєднання до РФ".

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Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії, наголосили в МЗС України.

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Теми: Запорізька областьвійна
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