Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лише пів відсотка жителів окупованої Запорізької області голосували на псевдореферендумі

Валентина РоманенкоСереда, 28 вересня 2022, 13:25
Лише пів відсотка жителів окупованої Запорізької області голосували на псевдореферендумі
скриншот

Лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі окупантів.

Джерело: мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Дякую мелітопольцям за незламну позицію супротиву ворогу.

Реклама:

Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового "голосування"".

Деталі: Федоров запевнив, що український уряд продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати бюджетникам і забезпечувати всі соціальні гарантії.

Також, за його словами, завдяки мешканцям, які надають інформацію про зрадників на електронну пошту zradnyk@mlt.gov.ua, владі відомі прізвища всіх колаборантів. Жоден з них не уникне відповідальності, пообіцяв міський голова.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 23-27 вересня Російська федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України про ніби то "приєднання до РФ".

Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії, наголосили в МЗС України.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Запорізька область
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: