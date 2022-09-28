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Лишь полпроцента жителей оккупированной Запорожской области голосовали на псевдореферендуме

Валентина РоманенкоСреда, 28 сентября 2022, 13:25
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Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме оккупантов.

Источник: мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Спасибо мелитопольцам за несокрушимую позицию сопротивления врагу.

Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования"".

Детали: Федоров заверил, что украинское правительство продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты бюджетникам и обеспечивать все социальные гарантии.

Также, по его словам, благодаря жителям, которые предоставляют информацию о предателях на электронную почту zradnyk@mlt.gov.ua, власти известны фамилии всех коллаборационистов. Ни один из них не избежит ответственности, пообещал городской голова.

Напомним: 23-27 сентября Российская федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины о якобы "присоединении к РФ".

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Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-то бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России, отметили в МИД Украины.

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Темы: Запорожская областьвойна
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